“Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750” in mostra a Pieve di Teco

Pieve di Teco. Oltre 25 opere uniche, di grande pregio. Una sorta di “viaggio” spettacolare tra dipinti e sculture, in una sede in cui si respira storia e spiritualità. È questo, in sintesi, il fulcro di “Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750”, la grande mostra in programma da oggi (venerdì 8 aprile) al Museo Diocesano di Albenga, dal 16 aprile all’Oratorio della Ripa a Pieve di Teco e in numerosi siti diffusi sul territorio diocesano, fino al 13 novembre 2022.

... » Leggi tutto