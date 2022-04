Sanremo, vasto incendio boschivo a Beuzi: fiamme vicine a canile

Sanremo. I vigili del fuoco e le squadre di volontari antincendio sono al lavoro per domare le fiamme divampate in località Beuzi, nei pressi di Bussana a Sanremo, dove dal pomeriggio brucia una vasta porzione area boschiva. Le fiamme sono lontane dalle abitazioni, ma lambiscono un canile con all’interno circa 300 cani. Il rogo, alimentato dal forte vento delle ultime ore, ha devastato parte del bosco e ora pompieri e volontari stanno facendo il possibile per contenere il fronte fuoco, in modo che non si avvicini troppo al rifugio degli animali.

