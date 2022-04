Sicurezza, entro il 2022 previste oltre 100 assunzioni di forze dell’ordine a Genova

Genova. Oltre 100 unità di personale delle forze dell’ordine arriveranno a Genova “nell’arco del 2022”: è quanto ha annunciato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in conferenza stampa dopo la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica col sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. Risorse che serviranno soprattutto a presidiare le zone più critiche della città, tenendo presente che le banchine del porto si confermano obiettivo privilegiato della criminalità organizzata per il traffico di droga e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

... » Leggi tutto