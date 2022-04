69° Rallye Sanremo. Andrea Crugnola ed Elia Ometto al comando dopo otto speciali

Sanremo. Dopo le prime tre prove speciali nel programma di gara della seconda giornata del Rallye Sanremo, una giornata partita dal parco assistenza alle ore 8.30 sotto un pallido sole e un cielo che, secondo le previsioni del meteo, per il tardo pomeriggio annuncia precipitazioni sparse sui rilievi, a guidare la classifica sono Andrea Crugnola ed Elia Ometto. L’equipaggi al via della competizione a bordo di una Citroën C3, entrano in assistenza sul lungomare di Sanremo con il tempo complessivo di 1:00’01″6 e la vittoria della ottava speciale che segue il doppio secondo posto fatto siglare nelle prime due speciali di oggi. Seconda posizione per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli su Škoda Fabia impreziosita dalla miglior prestazione sulla prova di Passo Teglia a 19″1 dal duo di testa. Terzo tempo per Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone che, su Škoda Fabia, mettono la loro firma al termine del primo passaggio di giornata sulla lunghissima e insidiosa Langan. Sul finale della prova successiva, i poco più di sette chilometri di Semoigo, si girano andando a sbattere violentemente contro un muretto. Ripresa la corsa, entrano in assistenza con 34″ di ritardo da recuperare sui primi. Tre Škoda Fabia Evo seguono in classifica. La prima è quella di Albertini-Fappani; la seconda quella di Scattolon-Bernacchini; la terza quella di Miele-Mori. Settima piazza dopo otto speciali nel programma del Sanremo per “Pedro”-Florean su Volkswagen Polo seguiti da Lucchesi-Ghilardi in gara su Škoda Fabia. Rusce-Paganoni su Hyundai i 20N occupano la nona piazza provvisoria davanti a Pisani-Vecoli, decimi assoluti su Peugeot 208 Rally4.

