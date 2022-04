GenoVAinBici in Media Val Bisagno, Bordilli: “Iniziativa diffusa per una città policentrica e sostenibile”

Genova. Secondo weekend con GenoVainbici, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Zena Trail Builders in collaborazione con il Comune di Genova che toccherà via via tutti e 9 i Municipi cittadini. “Questo fine settimana – commenta l’assessore ai Grandi eventi Paola Bordilli che ha partecipato oggi alla giornata organizzata ai Giardini Cavagnaro – l’iniziativa coinvolge il Municipio 4 Media Val Bisagno – Sarà possibile pedalare con l’aiuto degli istruttori del Consorzio e guide certificate, che insegneranno ai bambini i rudimenti della guida in mountain-bike, oltre a cimentarsi con un circuito cittadino simulato per imparare a districarsi nel traffico”.

... » Leggi tutto