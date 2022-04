Lettera aperta ai comuni savonesi: “Fermare l’autonomia regionale differenziata”

Provincia. Il Comitato Savonese “Acqua Bene Comune” insieme al Comitato Savonese di Attac, realtà territoriali che fanno parte delle due campagne nazionali contro i decreti per “l’Autonomia Differenziata” e per la “Concorrenza e il Mercato”, hanno inviato a tutti i sindaci della provincia di Savona una lettera aperta e una proposta di ordine del giorno al fine di coinvolgerli in difesa della loro autonomia, del loro ruolo sociale e dei diritti dei cittadini e delle cittadine.

... » Leggi tutto