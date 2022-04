Rinnovo del Cda per il Cersaa, bilancio a 1,5mln di euro: “Tecnologie essenziali per la svolta green”

Albenga. Nell’ambito delle scadenze sui rinnovi dell’ente camerale, nuovo Cda anche per l’azienda speciale della Camera di Commercio, il Cersaa di Albenga, specializzata nella sperimentazione di nuove tecnologie e prodotti per l’evoluzione dei processi produttivi del settore agricolo, che mai come oggi necessità di una fase di innovazione anche per traguardare gli obiettivi della riconversione green e guadagnare in termini di competitività.

