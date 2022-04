14° Rallye Sanremo Leggenda. Ferrarotti entra nella Leggenda facendo bis al Sanremo Rallye

Sanremo. Ivan Ferrarotti si ripete. Già vincitore della scorsa edizione della gara che affianca il 69° Rallye Sanremo, il pilota emiliano su Škoda Fabia evo conquista di forza la 14esima edizione del Rallye Leggenda. Una vittoria mai messa in discussione visto che il pilota di Movisport, in questa occasione affiancato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, si è imposto in quattro delle sei prove speciali della gara, lasciando solo la finale di ogni giro, la corta Semoigo, a Luca Fiorenti, quando il risultato era ormai ampiamente acquisito.

... » Leggi tutto