Boissano. Torna a volare il martello di Marco Lingua. Il pluricampione italiano spedisce l’attrezzo a 75,56 sulla pedana di Boissano a quasi 44 anni di età. L’acuto al quinto lancio, dopo aver già superato i 75 metri nel precedente tentativo con 75,04. Esulta il piemontese per essersi riportato su misure che non toccava dal 2017 nella stagione in cui riuscì poi a raggiungere la finale ai Mondiali di Londra.

