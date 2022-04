Vittoria importante per il Savona. Gli striscioni hanno segnato sette reti senza subirne contro la Vecchiaudace Campomorone. Il successo consente agli striscioni di salire a quota 50 in classifica. La Sampierdarenese, oggi fermata sullo 0 a 0 dalla Campese, ne ha 51 e ha disputato una partita in più.

