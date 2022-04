Sampdoria Primavera, sconfitta di misura ad Empoli (1-0)  

Vinci (Fi). Il calcio è fatto di momenti sì ed altri no… ed in questo periodo il vento della fortuna non soffia in poppa alla Primavera blucerchiata, che è uscita dal Centro Sportivo di ‘Petronio’, con una sconfitta di misura (0-1), ricca di recriminazioni, in primis per la rete decisiva subita, a dieci minuti dalla fine, su un colpo di testa, non certo trascendentale, del difensore centrale Guarino, salito ad incornare un corner, senza incontrare la minima malizia di contrasto… Una di quelle cose che fanno imbestialire gli allenatori, che dedicano ore a spiegare ed insegnare come si marca in area, indifferentemente che sia a zona od a uomo.

... » Leggi tutto