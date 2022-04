Sanremese – Città di Varese finisce 1-0, i matuziani sempre a -3 dalla vetta

Sanremo. Davanti alle telecamere di Sportitalia, in diretta tv, al Comunale di fronte Sanremese e Città di Varese, big match della trentaduesima giornata del girone A di serie D. Sulla panchina dei lombardi, quarti in classifica, esordio di Gianluca Porro, ex tecnico dell’under 19 nazionale, che prende il posto di Ezio Rossi. In casa biancoazzurra tutti disponibili, ad eccezione degli infortunati Buccino, Lodovici e Pellicanò. Andreoletti sceglie uno schieramento a trazione anteriore: tutti in campo dall’inizio Gagliardi, Vita, Conti e Anastasia. Pubblico delle grandi occasioni: sugli spalti presenti circa 700 spettatori. In tribuna, inagibile da un anno e mezzo, accesso limitato a 164 posti e riservato, su iniziativa del club biancoazzurro, anche ai dirigenti e ai tesserati delle società calcistiche locali. Prima della gara è andata in scena un’esibizione delle leve 2012 e 2013 del Settore Giovanile. Squadre in campo con lo striscione della campagna antirazzismo promossa da FIGC e LND.

