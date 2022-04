Ventimiglia, nuovo progetto di rinaturalizzazione e fruizione per l’Oasi del Nervia

Ventimiglia. Obiettivo del nuovo progetto che il Comune di Ventimiglia promuove in partenariato con il Centro per il Ponente Ligure (CENVIS), Giardini Botanici Hanbury, Università degli Studi di Genova (partner), il Comune di Camporosso (partner) e i Delfini del Ponente APS (partner), è quello di realizzare una serie di interventi di rinaturalizzazione e fruizione per l’Oasi del Nervia, un torrente la cui foce è posta a cavallo dei comuni di Ventimiglia e Camporosso, nel ponente ligure.

