Cultura, consegnata una targa alla scrittrice e poetessa ligure Sara Ciampi

Genova. Una targa di Regione Liguria per l’attività letteraria e culturale svolta. E’ stata consegnata oggi nella sede di Regione Liguria dall’assessore alla Cultura Ilaria Cavo alla scrittrice e poetessa genovese Sara Ciampi. Ciampi, 46 anni, è presente in diverse antologie con liriche tradotte in più lingue, in dizionari italiani e stranieri e in enciclopedie. Ha al suo attivo 86 pubblicazioni di poesia, narrativa e saggistica, molte delle quali incluse nel Centro Mondiale della Poesia e della Cultura e nel Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati.

