Il Città di Cogoleto riapre la lotta salvezza! Il presidente Schelotto: “Tutto nelle nostre mani”

Quattro punti in diciannove giornate. Questo era lo score del Città di Cogoleto fino a un mese fa. Sette punti in quattro giornate hanno però ribaltato la prospettiva sul finale di stagione. I segnali c’erano stati nelle sconfitte con un solo goal di scarto contro le big Campese e Sampierdarenese. Poi, il successo contro il fanalino di coda Fegino, il pari con la Letimbro e la vittoria contro il Quiliano&Valleggia hanno riacceso la possibilità di accedere ai play out.

