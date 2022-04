Inchiesta Stachanov, per un dipendente reintegrato scatta nuovo licenziamento

Sanremo. Era stato licenziato in tronco il 30 gennaio 2016 in seguito alla maxi inchiesta sui cosiddetti “furbetti del cartellino”, salvo poi essere reintegrato in Comune su dispositivo del tribunale di Imperia. A distanza di sei anni dai fatti che scossero Palazzo Bellevue (ottobre 2015), è scattato nuovamente il licenziamento per Mirco Norberti, al tempo dell’inchiesta coordinatore dei messi notificatori, condannato in primo grado a 1 anno e 8 mesi nell’ambito del processo penale che lo vede coinvolto. In Appello scatterà la prescrizione.

