Liguria protagonista alla Bit, Berrino: «Vogliamo ritornare ai risultati registrati nelle stagioni prima del Covid»

Genova. Torna in presenza, dopo un’edizione online, la Borsa Italiana del Turismo, evento principe del settore, in programma dal 10 al 12 aprile a Fiera Milano. La Liguria sarà ancora una volta protagonista con uno spazio espositivo di 260 metri quadrati e soprattutto con la partecipazione come partner di ben 27 operatori del settore. Una pattuglia nutrita di imprese che confermano la forza della collaborazione tra pubblico e privato, insieme di fronte alla sfida globale.

