Morto l’ex comandante dei forestali di Ventimiglia Mario Anderle

Camporosso. Lutto nell’Intemelio per la morte di Mario Anderle, 68 anni. Conosciutissimo e molto stimato, Anderle a lungo aveva ricoperto il ruolo di comandante della Forestale a Ventimiglia. Da tempo in pensione, non ha mai smesso di aiutare gli altri, mettendosi a disposizione ogni volta che poteva. Recentemente, aveva tra l’altro deciso di dare ospitalità a una famiglia di profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Sportivo e appassionato di bici, era un uomo forte ed energico che amava cimentarsi in diversi lavori.

