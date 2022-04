Turismo, Genova e la Liguria tra le protagoniste del salone Bit di Milano fino al 12 aprile

Genova. Il Comune di Genova partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano fino al 12 aprile, con un proprio stand di oltre 35 metri quadrati e adiacente a quello di dell’Agenzia regionale per il Turismo, insieme alla quale gestisce una serie di incontri e meeting con i più importanti espositori presenti alla BIT. Una mission che Comune e Agenzia in Liguria promuovono congiuntamente per comunicare Genova e la Liguria come destinazioni turistiche internazionali e all season, apprezzate da turisti e viaggiatori di tutto il mondo.

