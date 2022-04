Genova. Torna il Balena Festival che dal 16 al 26 luglio porterà sul suo palco all’interno dell’Arena del Mare – Porto Antico di Genova: con una line up ricchissima e in grado di soddisfare i palati più esigenti dal rock all’indie, dal rap all’elettronica passando per il cantautorato.

... » Leggi tutto