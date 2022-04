Comunali Chiavari, il M5s corre da solo: nessun accordo con l’area progressista

Chiavari. A due mesi esatti dal giorno delle elezioni comunali, che si terranno il 12 giugno, il Movimento 5 Stelle di Chiavari, che si presenta alle urne con il candidato sindaco Davide Grillo, in una nota diffusa comunica che “nonostante gli sforzi effettuati in questo ultimo mese e i diversi incontri tra le parti, non è stato raggiunto un accordo per arrivare ad un percorso condiviso” riferendosi ai tentativi di accordo con Pd e area progressista.

