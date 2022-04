Edilizia, materie prime introvabili anche in Liguria: “Rischio stop cantieri per i Comuni”

Genova. “Non c’è solo un problema di costi per l’edilizia, alcune materie prime sono introvabili anche in Liguria“. A confermarlo è l’assessore regionale Marco Scajola oggi in risposta a un’interrogazione del consigliere Pd Armando Sanna, annunciando che verrà costituito un tavolo di monitoraggio col ministero dello Sviluppo economico e le associazioni delle imprese per prevenire ripercussioni drammatiche sul settore.

