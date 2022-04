Esaote festeggia 40 anni in crescita, il fondatore Castellano: “Genova deve puntare sull’hi-tech”

Genova. “Si parla giustamente di infrastrutture, di porto e di diga, ma dovremmo avere la lucidità di puntare sull’alta tecnologia, dove ci sono opportunità strategiche di grandissimo significato per i giovani”. Può sembrare strano oggi chiedere del futuro di Genova a un 85enne, ma se si guarda a ciò che è diventata dopo quarant’anni la creatura di Carlo Castellano, non si può negare che lui la sua scommessa l’abbia vinta. Esaote, azienda biomedicale leader nell’imaging diagnostico, nata da zero nel 1982 e presente in 100 Paesi nel mondo, festeggia il compleanno con tre giorni di eventi nel capoluogo ligure e soprattutto un 2021 chiuso in netta crescita (+5%) al ritmo di 100 nuove assunzioni all’anno.

