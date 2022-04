Genova. Il gip del Tribunale di Genova Cinzia Perroni ha condannato in primo grado a 20 anni di carcere Domenico Pellegrino, 24enne di Bordighera per l’omicidio del pregiudicato sessantenne italo francese Joseph Fedele. Accolta la tesi dell’accusa, sostenuta dal pm della Dda di Genova Marco Zocco che aveva chiesto 30 anni, diventati 20 con la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato.

... » Leggi tutto