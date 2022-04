Lavoro, Rossetti (Pd): «Imbarazzante il silenzio di Regione Liguria sui 16 lavoratori dei carrellini ristoro Intercity senza stipendio da mesi»

Genova. «Sedici lavoratori del servizio carrellini ristoro degli intercity vengono lasciati a casa e da mesi non ricevono né stipendio né ammortizzatori sociali. Sorprende come Trenitalia non solo non assorba nel suo grande gruppo queste persone ma anche come costruisce gli appalti e gli affidamenti dei servizi esternalizzati, che non garantiscono neanche gli ammortizzatori sociali. E’ imbarazzante, in questa situazione, il silenzio della Regione Liguria, che si limita alle parole senza alcuna scelta incisiva. Visti gli investimenti che la Regione fa su Trenitalia e le ferrovie, sarebbe il caso che si impegnasse di più per dare dignità e garanzie ai lavoratori», così dice il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo aver partecipato alla manifestazione di questa mattina dei lavoratori dei carrellini ristoro Intercity.

... » Leggi tutto