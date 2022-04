Liguria, Pastorino (Linea Condivisa): «1200 minori disabili ancora senza cure pubbliche»

Genova. Ancora nessuna risposta dalle istituzioni ai genitori dei 1.200 minori disabili liguri senza cure. «Da tempo come Linea Condivisa abbiamo a cuore la problematica dei 1.200 minori disabili che attualmente sono ancora senza trattamento ambulatoriale e riabilitativo e in liste di attesa che possono durare fino a 5 anni – dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e vicepresidente Commissione II Sanità – Né Bucci, né Toti o la presidenza della Commissione Sanità sembrano essere realmente interessati al destino di queste famiglie».

