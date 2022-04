Nervi, il comitato No Ztl prepara la battaglia durante Euroflora: “Pronti a bloccare le strade”

Genova. “La chiusura del parcheggio e dei parchi prima e dopo Euroflora danneggerà tutto il quartiere, non possiamo andare avanti così lavorando praticamente solo un giorno a settimana, il tessuto commerciale di Nervi è al collasso“. Questo le parole del nuovo ‘Comitato Nervi 2022 No Ztl’ nato in questi giorni per organizzare la rete di negozianti e residenti contrari alla nuova viabilità decisa dal Comune e per preparare le contro mosse.

