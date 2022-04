Testimoni di Geova, ad Imperia oltre 1400 persone parteciperanno alla Commemorazione della morte di Gesù Cristo

Imperia. Gli oltre 1400 Testimoni di Geova della città di Imperia invitano tutti ad assistere all’annuale Commemorazione della morte di Gesù Cristo, che si terrà la sera del 15 aprile, dopo il tramonto, secondo le indicazioni riportate nei Vangeli (Luca 22:19). Questo è l’evento più importante dell’anno per i Testimoni di Geova. L’anno scorso vi hanno partecipato oltre 500.000 persone in Italia e oltre 21 milioni in tutto il mondo, con un aumento del 19,7% rispetto al 2020.

