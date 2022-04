Ucraina, presidente Toti: «Più di 5mila profughi presi in carico e 237 posti attivati negli alberghi»

Genova. «Stiamo affrontando un’emergenza nuova, un fenomeno in continua evoluzione che presenta diversi margini di incertezza. Proprio per questo il confronto con il sistema regionale è estremamente importante, consente di affinare le procedure e costruire un modello operativo flessibile, che ci permetta di fare fronte insieme alle incognite che arriveranno». Così il Capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio oggi a Genova per la riunione del Centro Operativo regionale con il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’accoglienza dei profughi Giovanni Toti e alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, dei prefetti, della sanità regionale, dell’assessore alla Protezione Civile regionale Giacomo Giampedrone, dell’assessore all’edilizia pubblica Marco Scajola e dell’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo. Prima della riunione si è svolta anche la visita al centro di prima accoglienza Santa Dorotea di via Liri, dove ad oggi soggiornano 75 profughi, di questi 30 sono bambini di cui 16 malati oncologici.

