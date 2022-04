Ucraina, servono altri 300 posti per profughi a Genova. Chi è ospitato in casa avrà 300 euro al mese

Genova. La Prefettura di Genova cerca altri 300 posti in strutture d’accoglienza per ospitare i profughi ucraini: lo ha annunciato il prefetto Renato Franceschelli al termine dell’incontro in Regione tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio, gli altri prefetti liguri, il presidente Giovanni Toti e diversi assessori regionali. Per chi sarà ospitato a casa di parenti e amici invece arriverà un contributo di autonoma sistemazione che ammonterà a 300 euro per gli adulti e 150 euro per i minorenni: un assegno che riguarderà “migliaia di persone” nella nostra regione, anche se è ancora impossibile quantificare i numeri con esattezza.

