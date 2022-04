Ventimiglia, scritta ‘no-border’ su croce sul monte Grammondo. Sismondini: «Venga fatta luce su gravissimo episodio»

Ventimiglia. «Tutti i ventimigliesi sanno che sulla cima del monte Grammondo, spartiacque e confine tra Italia e Francia, esiste da sempre una croce ed una piccola nicchia con la statua della Madonna. Ebbene, in questi giorni, ignoti hanno avuto la brillante idea di deturpare con i soliti simboli anarchici e ‘no-border’, la croce, dimostrando un’immensa mancanza di rispetto per le istituzioni e per i credenti, essendo il simbolo più importante della religione cristiana. Più volte qualcuno in passato ha profanato l’immagine della Madonna, mai nessuno però aveva osato pasticciare il simbolo della passione di Cristo. Da consigliere comunale e da credente, chiedo che venga fatta luce su questo gravissimo episodio. Chiedo inoltre un immediato intervento per cancellare la frase scritta sulla croce» – fa sapere il consigliere Gabriele Sismondini.

