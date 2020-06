Cairo Montenotte. L’Asd Cairese 1919 comunica che l’allenatore della prima squadra per la stagione 2020/2021 sarà mister Mario Benzi.

Si tratta di un ritorno al futuro per l’allenatore piemontese, che ha legato il suo nome al mondo gialloblù come giocatore in Serie D negli anni ’80 e come allenatore nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012.

