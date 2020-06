Chiarezza sulle retrocessioni: la CDM Futsal resta in Serie A, il Molassana scende in Promozione

Savona. Nel corso del consiglio direttivo odierno della Lega Nazionale Dilettanti sono state affrontate le tematiche tecnico-sportive e amministrative relative ai campionati e alle competizioni della stagione 2020/2021.

Per quanto attiene la conclusione dei campionati organizzati dai Comitati regionali, il consiglio direttivo si è espresso per un blocco delle retrocessioni, in relazione ai campionati dalla Promozione sino alla Seconda Categoria, in tutte quelle realtà territoriali che presenteranno situazioni di vacanza di organico e, comunque, in presenza di situazioni particolari che hanno caratterizzato la stagione che si sta per concludere. Dette decisioni, lasciate all’autonomia dei singoli Comitati regionali, dovranno poi essere ratificate in occasione del prossimo Consiglio federale della Figc.

... » Leggi tutto