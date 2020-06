Arenzano, separazione con mister Alessandro Manetti

Arenzano. Si separano consensualmente le strade dell’Arenzano e di mister Alessandro Manetti.

“Una separazione – scrive la società arenzanese – giunta dopo due anni vissuti intensamente e con obiettivi raggiunti come i playoff, subentrando a dicembre la scorsa stagione, e con la valorizzazione dei tanti giovani in questa purtroppo interrotta dall’emergenza Covid-19″. L’Arenzano, al momento dello stop del campionato di Promozione, era in settima posizione con 32 punti conquistati.

... » Leggi tutto