Caos autostrade, quasi pronto il by-pass sulla A10: un altro giorno d’inferno per il traffico genovese

Genova. Potrebbe aprire intorno alle 13 il by-pass realizzato in extremis dai tecnici e operai di Autostrade per mettere un pezza nell’ennesimo guaio viabilistico per la città di Genova. Questa mattina, con un messaggio su Telegram alle 4, è arrivata la notizia che anche oggi ci sarebbe stato il prolungamento della chiusura di un tratto autostradale, dopo quanto già avvenuto martedì (con la formazione di 30 chilometri di coda attorno a Genova). Anche oggi cittadini furiosi, e politica altrettanto.

Sulla A10 Genova-Savona è infatti rimasto chiuso, ben oltre le 6, orario stabilito per la fine degli interventi da calendario, il tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’ per consentire “interventi di ripristino dei difetti riscontrati durante le attività di ispezione condotte nella notte all’interno della galleria Provenzale“, spiega Autostrade.

