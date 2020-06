Celle Riviera Calcio, eletto il nuovo consiglio direttivo

Celle Ligure. Martedì 9 giugno 2020 è stata una data importante per il calcio cellese, all’insegna della ripartenza.

“Dal punto di vista sportivo – spiegano i dirigenti del Celle Riviera – siamo stati tra i primi a dare la possibilità ad una squadra del nostro settore giovanile, gli Allievi 2003, di riassaporare il clima del loro campo. Non è stato semplice predisporre il rettangolo di gioco rispettando tutte le normative, siamo consci che questo sia solo il punto di partenza ed anche i ragazzi lo sanno bene. Ma mai come in questo periodo riteniamo sia importante il valore sociale che lo sport rappresenta e vedere la felicità negli occhi dei nostri giovani ci ha ripagato di tutti gli sforzi fatti per ripartire”.

