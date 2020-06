Cervo. I vigili del fuoco di Imperia sono intervenuti nella serata di oggi per domare un incendio che si è sprigionato per cause accidentali in una abitazione sull’Aurelia a Cervo.

Le fiamme hanno interessato una cucina hanno provocato diversi danni materiali ma, per fortuna non si sono registrati feriti, né intossicati.

... » Leggi tutto