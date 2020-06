La Milano – Sanremo torna a sabato 8 agosto: l’ultimo ritocco al calendario

Genova. La Milano – Sanremo cambia ancora data. La Classicissima, che era stata spostata solo pochi giorni fa a Ferragosto, si correrà invece l’8 agosto, come inizialmente proposto dal calendario Uci. Scongiurati gli ingorghi in Riviera per il cuore dell’estate, con il grande ciclismo che si sposta a Bergamo e Como per quelle date.

Il circus Uci partirà sabato 1 agosto, a Siena; in scena quel giorno la Strade Bianche. Una settimana dopo sarà la volta della Milano – Sanremo, che mantiene il percorso tradizionale e attraverserà tutto parte della provincia di Genova, seguendo la via Aurelia. Da capire il novero dei partenti, con un calendario appena fissato e sicuramente ricco di appuntamenti in pochi giorni. La programmazione dei big sarà davvero difficile; probabile la presenza di Vincenzo Nibali, vincitore dell’edizione 2018.

