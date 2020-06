Lavoro, la rivincita dell’occupazione femminile in Liguria (prima del lockdown)

Genova. Il lockdown comincia a far sentire in tutta Italia i suoi effetti sull’occupazione già nei dati del primo trimestre diffusi oggi dall’Istat. In Liguria, a parte la flessione del dato degli occupati dello 0,6% (dalle 596.121 unità del I trimestre 2019 alle 592.612 unità del I trimestre 2020) il tasso di occupazione rimane stabile al 61,7%. Il dato più rilevante è l’incremento dell’occupazione femminile (+0,9%, +2.393 unità), mentre cala quella maschile (-1,8%, -5.895 unità).

“Il primo trimestre è poco significativo, visto quanto accaduto – ha detto l’assessore al lavoro Gianni Berrino – ma è comunque interessante che una delle maggiori criticità, quella dell’occupazione femminile, cominciasse ad avere risposte efficaci. Il lockdown sta producendo gli attesi effetti negativi sull’economia: Regione Liguria ha messo a punto le politiche del lavoro adatte per far fronte alla situazione, come ad esempio il Patto per il lavoro nel turismo che va incontro a uno dei settori che maggiormente risente in termini occupazionali della grande crisi”.

