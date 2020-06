Presentata “In Liguria Puoi”, la campagna di promozione su 90 testate in tutta Italia

Liguria. È stata presentata oggi “In Liguria Puoi”, la maxi campagna di promozione turistica in tutta Italia, fortemente voluta da Regione Liguria e dall’Agenzia di promozione turistica In Liguria.

Si tratta di una grande iniziativa che porterà l’offerta del made in Liguria all’attenzione dei lettori di grandi tesate giornalistiche, ma anche dei video spettatori e radio ascoltatori, con particolare attenzione per il mercato italiano, che in quest’estate 2020 sarà quello più importante.

