Pro Recco, si interrompe la collaborazione col direttore sportivo Deserti

Recco. Si separano le strade della Pro Recco e di Arnaldo Deserti, per tre anni direttore sportivo del club biancoceleste.

“Insieme ad Arnaldo abbiamo vissuto grandi momenti in acqua da compagni di squadra e Nazionale: è stato un piacere, sportivo e umano, lavorare con lui nella veste di dirigente – afferma il presidente Maurizio Felugo -. Ci ha dato una mano preziosa nell’organizzazione della Champions League itinerante che tanto successo ha riscosso in giro per l’Italia e che, se non fosse stato per il Coronavirus, sarebbe approdata anche al sud nel mese di aprile. Purtroppo la rimodulazione degli incarichi dirigenziali in atto non prevedeva più la sua figura, ma sono sicuro che saprà dimostrare le sue qualità anche distante da Recco”.

