Genova. Ancora tempo instabile in arrivo sulla Liguria. Per sabato 13 giugno si prevedono, infatti, nuove piogge e temporali. Arpal ha, dunque, emanato l’allerta gialla per temporali che avrà questa scansione:

– Centro ponente (zone A, B, D) dalle 6 alle 20 di sabato 13 giugno

... » Leggi tutto