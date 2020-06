Turismo, la Regione punta su nord-italiani e francesi: ecco la nuova campagna “In Liguria puoi”

Genova. Si chiama “In Liguria puoi” la campagna della Regione e dell’agenzia In Liguria che ha l’obiettivo di attrarre turisti dopo il lockdown puntando soprattutto sulle regioni confinanti e sul Sud-Est francese. Il budget sarà di 800mila euro per inserzioni su 91 testate giornalistiche, comprese televisioni nazionali e quotidiani online. Si parte il 16 giugno e si andrà avanti fino a settembre, con l’obiettivo di recuperare il maggior numero possibile di presenze attraverso un prolungamento della stagione.

“Sarà una campagna emozionale diretta alle regioni confinanti, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e città metropolitana di Nizza – spiega Pietro Paolo Giampellegrini, commissario dell’agenzia di promozione turistica In Liguria -. Ci aspettiamo molto da questi territori, sono persone che amano la Liguria, che hanno un’alta capacità di spesa e un’alta propensione al viaggio. Non sarà l’anno del turismo straniero, ma l’anno del turismo di prossimità, l’anno in cui cerchiamo l’intimità, la famiglia, gli affetti. Vogliamo recuperare tutto quello che il virus ci ha portato via”.

