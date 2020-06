Weekend di temporali, sabato allerta gialla su tutta la provincia

Liguria. Ancora tempo instabile in arrivo sulla Liguria. Per domani, sabato 13 giugno, si prevedono, infatti, nuove piogge e temporali. Arpal ha, dunque, emanato per domani l’allerta gialla per temporali su tutta la Regione.

Per quanto riguarda la nostra provincia, sulla costa di ponente (da Andora a Noli) e nell’entroterra valbormidese avrà inizio alle ore 6 e terminerà alle 20 di domani, sabato 13 giugno 2020; sulla costa di levante invece, da Spotorno a Varazze, inizierà alle 12 e terminerà alle 24. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi.

