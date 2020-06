Calcio, le strade tra mister Calcagno e il Varazze si separano

Varazze. Il consiglio direttivo del Varazze 1912 Don Bosco, comunica di avere accettato le dimissioni dell’allenatore Luca Calcagno.

Il giovane tecnico ha guidato i nerazzurri per tre stagioni, caratterizzate da una crescita costante: dapprima vincendo la Prima Categoria, quindi centrando la salvezza in Promozione. Nella scorsa stagione, prima della sospensione definitiva del torneo, la squadra occupava un lusinghiero terzo posto in classifica.

... » Leggi tutto