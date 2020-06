Caos autostrade, domani possibile nuova chiusura per la A10 in direzione Ponente

Liguria. Dopo l’ennesima giornata delirante per la viabilità a Genova continuano le ispezioni nelle gallerie della rete autostradale. Domani mattina (16 giugno), secondo il bollettino diffuso in serata da Aspi, si rischia una nuova chiusura del tratto della A10 tra l’allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona.

Una ulteriore criticità che minaccia di aggiungersi a quella già presente in A10 tra Aeroporto e Pra’ dove è presente un bypass che devia tutto il traffico sulla sola carreggiata a mare, con la conseguente riduzione a una corsia in tutto il tratto urbano e chiusura dei caselli di Pegli e Pra’ in uscita per chi arriva dal centro. Chiuso in entrata il casello di Masone sulla A26 per la frana.

