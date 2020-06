Caos autostrade, le promesse del ministero: “Più treni e cantieri dilazionati fino al 30 settembre”

Liguria. I cantieri sulla rete autostradale ligure potrebbero essere riprogrammati spostando il termine per la fine dei lavori al 30 settembre. È quanto si legge nella nota del ministero dei trasporti dopo il vertice a distanza tra Autostrade, ministero dei trasporti, Anas, Ferrovie e le altre concessionarie per risolvere l’emergenza trasporti che sta mettendo in ginocchio la Liguria, nell’ennesima giornata tragica per la mobilità.

Stilare un ordine di priorità per i cantieri in modo da non dover chiudere l’autostrada per ore. Potenziare i treni in servizio, sia quelli per i turisti sia quelli per i pendolari, anche loro vittime di pesanti disagi. E presentare un piano dettagliato entro e non oltre le prossime 48 ore, perché la situazione è già ai limiti dell’invivibile. Queste le richieste avanzate dalla Regione sulle quali il Mit ha già preso impegni.

