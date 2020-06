Normac AVB, riparte l’attività in palestra del team genovese

Genova. Dopo il forzato stop dovuto all’emergenza Covid-19, la Normac AVB, guidata dal presidente Carlo Mangiapane, riparte con l’attività in palestra. In questi mesi le ragazze delle varie squadre si sono tenute in forma grazie al lavoro dei tecnici che le hanno seguite attraverso allenamenti online, ma ora è davvero il momento di tornare a lavorare in palestra anche se con tutte le attenzioni del caso.

Roberto Maragliano, vice presidente e responsabile del settore S3, è ora anche il Covid manager della società e in questo ruolo ha predisposto una serie di adempimenti in linea con le disposizioni governative che tutti, atlete, tecnici e genitori, sono tenuti a rispettare.

