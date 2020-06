A Genova spiagge libere per pochi, il piano per aumentarle è fermo in Comune da tre anni

Genova. Mai come quest’estate ce ne sarebbe stato bisogno, visto che il distanziamento anti coronavirus ha ridotto drasticamente i posti a disposizione in riva al mare. Eppure il piano per aumentare le spiagge libere a Genova, noto come Proud (progetto di utilizzo del demanio marittimo) è fermo dal 2017 negli uffici di palazzo Tursi. Approvato in extremis dalla giunta Doria prima del ribaltone politico, per un motivo o per l’altro non ha mai trovato applicazione. E oggi se ne pagano le conseguenze.

L’obiettivo principale di quel documento era sanare un’anomalia italiana ma soprattutto ligure, cioè la netta prevalenza di stabilimenti balneari sull’estensione totale della costa. A fissare i paletti è la legge regionale 22 del 2008 che stabilisce per ogni comune almeno il 40% di spiagge libere o libere attrezzate, percentuale alla quale Genova si avvicina grazie agli arenili del Ponente (da Voltri a Multedo gestiti dall’Autorità portuale), mentre lo stesso non si può dire per la zona di corso Italia, dove ad oggi gli spazi in concessione rappresentano l’80% della costa effettivamente balneabile.

