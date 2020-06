Al PalaGarassini i corsi di nuoto dell’Andrea Doria

Sono ripresi lunedì 15 giugno i corsi intensivi di nuoto promossi dall’Asd Doria Nuoto Loano presso il PalaGarassini di Località Fei. I corsi, di tutti i livelli, sono rivolti a nuotatori di ogni età e si svolgono nella piscina all’aperto. Ogni lezione ha un costo di 7 euro.

I corsi termineranno venerdì 26 giugno. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare Doria Nuoto Loano via mail all’indirizzo dorianuoto2000loano@gmail.com, al numero 019.666012 o via WhatsApp al numero +39 389.175.9520.

